Диетолог рассказал об опасности кофе и специй

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, как не набрать лишний вес в процессе похудения. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

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Специалист объяснил, что обменные процессы в организме протекают с разной скоростью под воздействием тех или иных факторов. Существует мнение, что ряд продуктов ускоряют и замедляют обмен веществ.

«На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает», — подчеркнул он.

Гинзбург заявил, что кофе и специи увеличивают расход энергии в организме. Он также предупредил об их опасности и отметил, что эти продукты влекут за собой повышенный аппетит, который, в свою очередь, грозит перееданием и набором веса. Поэтому худеющим людям следует ограничить в меню жирные и сладкие блюда.