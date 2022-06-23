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33 минуты назад

Как хранить яйца и молоко в холодильнике

Слово и Дело

Молоко и яйца лучше не хранить в дверце холодильника из-за постоянных перепадов температуры, предупредили эксперты издания Daily Express.

Как хранить яйца и молоко в холодильнике
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Многим кажется, что дверца — это самое подходящее место для пакета молока или упаковки яиц. Однако это совершенно не так.

«Я считаю, что одна из самых больших ошибок, которые все совершают, — это хранить молоко в дверце. Но мы не понимаем, что каждый раз при открывании и закрывании двери происходит перепад температуры», — объяснил эксперт Джон Стирзакер.

По его словам, дверцу холодильника можно использовать для хранения приправ и соусов. А вот молочные продукты следует ставить на среднюю полку, благодаря чему они дольше останутся свежими.

Еда,
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