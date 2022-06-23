Как хранить яйца и молоко в холодильнике

Молоко и яйца лучше не хранить в дверце холодильника из-за постоянных перепадов температуры, предупредили эксперты издания Daily Express.
Многим кажется, что дверца — это самое подходящее место для пакета молока или упаковки яиц. Однако это совершенно не так.
«Я считаю, что одна из самых больших ошибок, которые все совершают, — это хранить молоко в дверце. Но мы не понимаем, что каждый раз при открывании и закрывании двери происходит перепад температуры», — объяснил эксперт Джон Стирзакер.
По его словам, дверцу холодильника можно использовать для хранения приправ и соусов. А вот молочные продукты следует ставить на среднюю полку, благодаря чему они дольше останутся свежими.