Правда ли, что можно похудеть от продуктов с отрицательной калорийностью

Существует мнение о том, что продукты с отрицательной калорийностью помогают худеющим, поэтому они постоянно употребляют их в пищу. На самом деле, диетологи уже опровергли мнение о том, что для похудения нужно обязательно есть эти продукты. В материале “Рамблера” — о том, почему это миф.

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Что такое продукты с отрицательной калорийностью

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Калорийность есть у всех продуктов, но отрицательной она называется из-за того, что на их переваривание тратится больше калорий, чем содержится в этой еде. В итоге человек не получает энергии от употребления этих продуктов. Как правило, в этот список входят продукты, где очень много воды, поэтому их калорийность не превышает 30 ккал на 100 граммов.

К таким продуктам относится большинство овощей и фруктов: огурец, сельдерей, брокколи, яблоко, лимон, манго, персик, арбуз, дыня, клубника, грейпфрут. Также некоторые диетологи относят к таким продуктам блюда, богатые белком: курицу, морепродукты и нежирное красное мясо. Дело в том, что на переваривание белка организм тратит много энергии, поэтому их и называют продуктами с отрицательной калорийностью.

Что говорят ученые

Ученые не раз проводили исследования о том, действительно ли на употребление продуктов с низким содержанием калорий мы тратим больше энергии, чем в них содержится. Большинство таких исследований уверяют, что на самом деле это — миф. Единственное, что действительно не дает организму калорий — вода, но на ее переваривание человек почти не тратит энергии.