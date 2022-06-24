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21 минуту назад

Назван самый вредный для сердца сорт сыра

Vse42.ruиещё 1

Зарубежный диетолог Лорен Манакер рассказала, что сыр с высокой жирностью может нанести вред здоровью сердечно-сосудистой системы.

Назван самый вредный для сердца сорт сыра
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ иностранный эксперт по питанию заявила, что сливочный сыр является самым худшим сыром для здоровья сердца. Специалист связала это с высоким содержанием насыщенных жиров и недостатком микроэлементов в это составе, передает портал Eat This, Not That!.

– В среднем в двух столовых ложках сливочного сыра содержится 87% жира. Его общий жир составляет 10 граммов, что составляет 15% вашей дневной нормы,

– передает СМИ слова диетолога.

Медик добавила, что данный продукт особенно опасен для людей с высоким уровнем холестерина. Кроме того, Манакер отметила, что сливочный сыр нередко употребляется вместе с другими вредными для сердца продуктами.

Еда,
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