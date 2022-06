Назван самый вредный для сердца сорт сыра

В беседе с представителями СМИ иностранный эксперт по питанию заявила, что сливочный сыр является самым худшим сыром для здоровья сердца. Специалист связала это с высоким содержанием насыщенных жиров и недостатком микроэлементов в это составе, передает портал Eat This, Not That!.