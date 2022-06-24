Назван самый вредный для сердца сорт сыра

Зарубежный диетолог Лорен Манакер рассказала, что сыр с высокой жирностью может нанести вред здоровью сердечно-сосудистой системы.

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В беседе с представителями СМИ иностранный эксперт по питанию заявила, что сливочный сыр является самым худшим сыром для здоровья сердца. Специалист связала это с высоким содержанием насыщенных жиров и недостатком микроэлементов в это составе, передает портал Eat This, Not That!.

– В среднем в двух столовых ложках сливочного сыра содержится 87% жира. Его общий жир составляет 10 граммов, что составляет 15% вашей дневной нормы,

– передает СМИ слова диетолога.