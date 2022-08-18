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1 час назад

Пищевые привычки, которые вас старят и портят здоровье

Диана Товсепова

Старение неизбежно сопутствует жизни. Однажды мы все замечаем на себе морщины и скрип колен Предотвратить старение невозможно, но оказывается, мы сами делаем некоторые вещи, которые только приближают нашу старость. "Рамблер" расскажет о пищевых привычках, которые добавляют лет нашим внутренним органам и внешнему виду.

Пищевые привычки, которые вас старят и портят здоровье
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Чрезмерное употребление переработанного мяса.

Всемирная организация здравоохранения классифицировала переработанное мясо как канцероген группы 1, а это означает, что употребление этих продуктов связано с повышенным риском развития рака .

А поскольку многие из этих продуктов богаты натрием, их чрезмерное употребление может быть связано со старением клеток.

Мало белка

Эксперты отмечают, что недостаточное потребление белка может ускорить старение человека, потому что белок помогает поддерживать мышечную массу тела. Таким образом, потеря мышечной массы с возрастом, также известная как саркопения, «способствует травмам и хроническим заболеваниям».

Но слишком много сахара

Чрезмерное употребление сахара может сыграть роль в ускорении старения. Специалисты отмечают, что эта привычка в еде может «вызывать повышение уровня глюкозы в крови, что может стимулировать выработку конечных продуктов гликирования (AGE)».

Эти продукты вызывают «повреждение коллагена», что может привести к увеличению количества мелких морщин. А воздействие солнца только ускоряет этот процесс и усиливает признаки старения.

Мало клетчатки

Клетчатка связана с более низким риском заболеваний, а ее употребление с уменьшением воспалений в ЖКТ и здоровьем кишечника. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем и скорость прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, что сокращает время накопления вредных веществ.

Клетчатка также положительно влияет на уровень холестерина, регулирует сахар в крови, помогает надолго насыщаться, а значит и не переедать. Эти факторы напрямую связаны с долголетием.

Еда,ВОЗ,
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