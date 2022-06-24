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5 часов назад

Чем варёные овощи полезны для организма

Ferra.ruиещё 7

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева объяснила, чем варёные овощи полезны для организма.

Чем варёные овощи полезны для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт рассказала, что некоторые овощи необходимо отваривать в силу токсичного действия на организм человека. В частности, это брокколи. В этом овоще накапливается сульфорафан — вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, но без термической обработки опасное.

Также нужно отваривать помидоры, морковь, свёклу, болгарский перец. В помидорах при термической обработке активируется ликопин — мощный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, поддержания хорошего состояния крови и мужского здоровья. В моркови при варке открывает полезные свойства жирорастворимый витамин А, который лучше усваивается из варёной моркови, чем из сырой.

Варить овощи важно ещё и для того, чтобы смягчить жёсткие пищевые волокна, которые могут спровоцировать проблемы пищеварения в случае патологий ЖКТ.

Но варить овощи нужно щадяще — кипятить не более 2–3 минут, — чтобы не разрушить полезные вещества, витамины. А ещё потому, что в случае излишнего кипячения, в этих овощах разрушаются растительные волокна и эти продукты обретают высокий гликемический индекс.

«Термическая обработка должна быть именно щадящей, так как при глубокой термической обработке растительные волокна разрушаются и такие продукты, как те же свекла и морковь, обретают высокий гликемический индекс», — предупредила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Маргарита Королева,ФМБА России,
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