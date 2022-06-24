Ананас оказался полезен не для всех

Ананас оказался полезен не для всехНесмотря на богатство питательных веществ в составе, некоторым категориям граждан этот продукт оказался не к столу.

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Ананас - великолепный поставщик витамина С. Соответственно, он укрепляет иммунитет, сохраняет молодость кожи, освобождает сосуды от шлаков и выполняет немало других важных миссий в нашем организме.

Тем не менее, как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, не всем можно с легкостью употреблять этот чудо-фрукт.

С учетом особенностей составе ананаса стоит быть осторожными с этим продуктам людям с проблемами желудочно-кишечного тракта – язвами, гастритами, колитами и тому подобное.

При таких недугах ананас лишь повысит и без того высокую кислотность в организме. При переносимости и аллергии специалист вообще советует не прикасаться к ананасу.