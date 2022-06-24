Врач развеял популярный миф о пломбире при ангине

Нужно ли отказываться от мороженого, если болит горло, utro.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
Эксперт отметил, что многие до сих пор не знают, что боль в горле возникает из-за распространения бактерий и вирусов на поверхности слизистой. Употребление холодных напитков и десертов здесь ни при чем. Тем не менее, они могут спровоцировать развитие болезни. Дело в том, что мороженое или холодная жидкость, попадая на слизистую, охлаждают ее. Из-за этого вирусы размножаются быстрее.
Однако гастроэнтеролог подчеркнул: отказываться от любимых лакомств не стоит. Он призвал соблюдать меру в их потреблении. В частности, не проглатывать мороженое огромными кусками, а также выбирать десерты из натуральных компонентов без искусственных добавок.
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