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1 час назад

Врач развеял популярный миф о пломбире при ангине

Мира Маркина

Нужно ли отказываться от мороженого, если болит горло, utro.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

Врач развеял популярный миф о пломбире при ангине
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил, что многие до сих пор не знают, что боль в горле возникает из-за распространения бактерий и вирусов на поверхности слизистой. Употребление холодных напитков и десертов здесь ни при чем. Тем не менее, они могут спровоцировать развитие болезни. Дело в том, что мороженое или холодная жидкость, попадая на слизистую, охлаждают ее. Из-за этого вирусы размножаются быстрее.

Однако гастроэнтеролог подчеркнул: отказываться от любимых лакомств не стоит. Он призвал соблюдать меру в их потреблении. В частности, не проглатывать мороженое огромными кусками, а также выбирать десерты из натуральных компонентов без искусственных добавок.

Ранее «Рамблер» писал о том, как сладости уничтожают мозг.

Еда,
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