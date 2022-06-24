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57 минут назад

Мороженое вошло в топ-5 продуктов, сокращающих жизнь

Волгоградская правдаиещё 2

Проблемы с сердцем и ухудшение памяти – вот к чему может привести мороженое.

Мороженое вошло в топ-5 продуктов, сокращающих жизнь
Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.ИД «Волгоградская правда» / архив.

Врач Владимир Хавинсон в эфире программы на федеральном канале рассказал, что ученые внесли мороженое в топ-5 продуктов, сокращающих жизнь. Это связано с содержанием пальмового масла и вредных суррогатов.

Чрезмерное потребление мороженого чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой. Также эксперт отметил опасность для когнитивных способностей. В частности, у человека может нарушиться память. Многочисленные исследования показали, что к такому эффекту способно привести потребление большого количества сахара. Как правило, в мороженом его очень много.

Осторожно стоит относиться к такой сладости и тем, кто стремится похудеть. Сбросить лишний вес не получится, если не наладить свой рацион. Он не должен содержать много мороженого и других продуктов с высоким содержанием сахара.

Еда,Владимир Хавинсон,
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