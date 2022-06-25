Как правильно заморозить укроп на зиму в морозилке

Укроп используют как пряную добавку, чтобы придавать вкус и аромат салатам и другим разнообразным блюдам. Рассмотрим, как замораживать зелень на зиму в морозилке.

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Подготовка

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Подвергать замораживанию нужно зелень, не достигшую стадии цветоносов, собранную в начале лета. Особенности сбора и подготовки:

Отсортировать укроп, убрать пожелтевшие и вялые веточки, стебли, подвергшиеся воздействию насекомых и повреждениям механического характера. Оставить только цельные веточки, сочные и свежие, которые еще не успели обрасти зонтиками. Промыть зелень под холодной проточной водой, уделяя стебелькам особое внимание. Хорошо просушить зелень, чтобы она не была влажной. Не будет лишним промокнуть ее бумажным полотенцем.

Можно также поставить укропный букетик в пустую сухую емкость — оставшиеся капельки воды скатятся на дно.

Способы заморозки

Укроп замораживают различными способами — чтобы выбрать идеальный, стоит попробовать все варианты.

Целыми веточками

В таком виде зелень одинаково хорошо подойдет и для украшения блюд, и для добавления в салаты. Подготовленные, промытые и абсолютно сухие веточки формируют в пучок, укладывают в тару, пригодную для заморозки, — например, пластиковый контейнер с крышкой или пакеты соответствующего назначения. Если это пакет, скручивают его трубочкой для удаления ненужного воздуха и убирают в морозильный отсек холодильника.

По мере необходимости укроп достают и размораживают естественным образом в условиях комнатной температуры. На это уходит буквально пять минут.

Измельченный укроп

Заранее подготовленную зелень (промытую, просушенную) как можно мельче рубят и перекладывают в контейнер (следует внимательно читать на обороте, предназначен ли он для хранения продуктов в условиях низких температур). Аналогичным способом можно заморозить зелень в пакетах, главное — сильно их не сдавливать, иначе они прилипнут один к другому, доставив неудобство при извлечении.

У этого способа есть неоспоримое преимущество — укроп полностью готов к употреблению. Остается просто достать нужное количество и добавить в блюдо.

Небольшие порции измельченного укропа

Принцип аналогичен предыдущему варианту, разница в таре. Измельченный укроп расфасовывают не в контейнеры, а в пакеты, но не большие, а маленькие, с застежкой, вмещающие небольшое количество укропной зелени, буквально на приготовление одного блюда или салата. Заготовку убирают в холодильник на пару часов, достают, прижимают ладошкой, выпуская воздух, и обратно отправляют в морозильное отделение.

Заморозка свежего укропа в фольге

Такой способ тоже годится для заморозки. Фольга выручает, если непосредственно перед процессом обнаружилось, что пакеты закончились и магазины закрыты. Все, что нужно, — смастерить из фольги кулечки-пакетики, наполнить их измельченной зеленью и завернуть тщательно края, тем самым предотвращая попадание воздуха.

При желании можно сделать большую заготовку в фольге, она пригодится на случай грандиозного праздничного застолья, когда нужно приготовить множество угощений с большим содержанием укропа.

Заморозка укропа в кубиках льда

Этот способ не требует соблюдения всех подготовительных этапов — промывки веточек вполне достаточно. Просушка в этом случае не нужна:

Мелко нарубленную укропную зелень равномерно распределяют по ячейкам формы для заготовки льда как можно плотнее. Заливают кипяченой холодной водой. Горячей нельзя, потому что укроп сварится и потеряет все полезные свойства. Отправляют в морозилку до момента полного монолитного застывания. Вынимают, извлекают из формочек, перекладывают в пакет и возвращают обратно в морозилку.

Заморозка измельченного укропа в масле Для получения такой заготовки из свежего укропа необходимо повторить все манипуляции с формочками: нарезать промытый укроп, наполнить им ячейки формы, но вместо воды залить маслом. Подходит оливковое или подсолнечное, а еще лучше сливочное, предварительно растопленное и остывшее. Убрать заготовку в морозилку, часа через три достать, извлечь кубики из формочек, переложить в пакет и обратно отправить в морозилку. Не менее интересный способ заготовки — залить укроп любым бульоном. Замороженные укропные кубики идеально подходят для приготовления супов и подлив. Единственный недостаток укропа, залитого сливочным маслом или бульоном, в ограниченном сроке хранения. Употребить заготовку нужно в первую очередь.

Заморозка укропа в бутылках

Не стоит торопиться выбрасывать пустые пластиковые бутылки из-под воды или других напитков. Это отличные контейнеры для хранения свежей зелени укропа. Принцип действий таков:

Неповрежденные веточки укропа промыть и просушить, наполнить подготовленную емкость. Кубик льда положить сверху, закрыть тару и убрать в морозилку.

Срок хранения замороженного укропа

Разобравшись со всеми возможными способами, как заморозить укроп, чтобы хватило на всю зиму, самое время узнать о сроке годности.

Укроп в замороженном виде можно использовать в течение года и даже более, но при условии соблюдения всех правил во время процесса. Помимо привлекательного товарного вида, зелень остается полезной и годится для добавления в любимые блюда.

Лед и масло увеличивают срок годности заготовки. А вот чего точно не стоит делать, так это подвергать неиспользованный сразу укроп повторной заморозке.

Приготовление простых блюд с укропом

Придать любому, казалось бы, самому обыденному блюду аромат и свежие нотки лета очень просто с помощью укропа. Хозяйкам на заметку простые рецепты.

Укропный соус

Отличная альтернатива магазинным вариантам всевозможных соусов и кетчупов из очень простого перечня продуктов.

Ингредиенты:

укроп — 1 пучок; чеснок — 10 зубчиков; лимон — 1 штука; оливковое масло — 100 г; соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Почищенный чеснок промываем вместе с укропом, закладываем в чашу блендера. Туда же же отправляем цедру лимона, полностью выдавливаем из цитруса сок и дополняем оливковым маслом.

Ориентируясь на личные вкусовые предпочтения, солим массу. Измельчаем в блендере.

Чтобы ускорить момент получения однородной массы, работаем на высокой скорости. Такая заготовка идеально подходит к мясным, рыбным блюдам, любым гарнирам и в качестве заправки для салатов.

Бутерброды с зеленью укропа и яйцом

На приготовление вкусного завтрака понадобится буквально 10 минут. Все нужное наверняка найдется на каждой кухне.

Ингредиенты:

ломтики ржаного хлеба; зелень петрушки и укропа; яйца куриные; майонез и соль — по вкусу.

Приготовление:

Отвариваем яйцо вкрутую, очищаем, остужаем, измельчаем с помощью вилки. Отрезаем нужное количество хлеба, в зависимости от того, сколько человек хотим накормить. Рубим зеленый лук, петрушку и укроп как можно мельче и соединяем с яйцом, заправляем майонезом, если нужно — солим. Чтобы не переборщить, помним, что в составе майонеза соль уже есть. Выкладываем яичную массу с зеленью на ломтик хлеба.

Если хотите взять такой бутерброд в качестве перекуса с собой в дорогу, накройте его вторым ржаным ломтиком.

Зеленый коктейль

Приготовление зеленого (в полном смысле этого слова) напитка займет считанные минуты. Он окажет благотворное влияние на организм, насыщая его необходимыми витаминами.

Ингредиенты:

укроп и петрушка — по 1 пучку; щавель и шпинат — по 1 пучку; вода — 200 мл.

Приготовление:

С растений срезаем грубые участки, нужную часть тщательно промываем. Отправляем в чашу блендера и заливаем водой. Пару минут взбиваем составляющие коктейля и разливаем по бокалам. Витаминный напиток необходимо употребить сразу же после приготовления: зелень в таком виде долго не живет.

Омлет с укропом

Еще один вариант вкусного, легкого, быстрого, а главное — полезного завтрака.

Ингредиенты:

зелень — 20-30 г; яйцо куриное — 3 шт.; перец и соль — по вкусу; сливочное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Измельченную зелень соединяем с сырыми яйцами, солим, перчим, перемешиваем. Выливаем смесь в раскаленную сковороду, где уже растопили немного сливочного масла. Готовим 3-4 минуты на умеренном огне под закрытой крышкой.

Для более оригинальной подачи сверху украшаем блюдо укропом.

Заморозка укропа — отличная возможность ощутить свежесть лета в приготовленных блюдах независимо от времени года. Выбирайте наиболее понравившийся вариант и делайте запасы свежей зелени.

Итоги