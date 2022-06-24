Роскачество назвало лучшие марки колбасы

Специалисты Роскачества озвучили лучшие марки колбасы, которые только можно найти в российских магазинах. Такие образцы получили наиболее высокие, насколько это возможно, баллы от экспертов организации. При этом анализ показал, что такая колбаса действительно была сделана из натурального мяса, сообщает PRIMPRESS.

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Отмечается, что на этот раз эксперты организации, аккредитованной правительством РФ, проверили популярные марки сервелата, которые продаются как в больших сетевых супермаркетах, так и в маленьких магазинах, которые находятся у каждого в спальном районе города.

Колбаса традиционно получает значительную порцию критики как от сторонников здорового образа жизни, так и от специалистов по проверке качества. Поэтому ни один из проверенных образцов не смог удостоиться высших пяти баллов из пяти возможных. Но хорошие оценки получили сразу четыре торговых марки.

Так, самый высокий балл эксперты выставили колбасе марки «Ближние Горки». Специалисты отметили неизменное качество данного продукта, которое не меняется на протяжении уже долгих лет. В целом образец мог бы получить и идеальные баллы, однако до этого ему не хватило соответствия стандарту по уровню влаги в продукте. Но эксперты сочли это незначительным моментом, а потому такая колбаса может получить знак качества от организации.