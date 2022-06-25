Назван указывающий на перезрелость клубники признак

Существуют признаки, по которым можно определить незрелость или перезрелость клубники. Их перечислила в разговоре с «Лентой.ру» заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева. Она также поделилась советами по выбору вкусной и безопасной для здоровья ягоды.
Во-первых, стоит понюхать ягоду — клубника должна иметь насыщенный аромат, рассказала Кокорева.
«Неприятные запахи могут свидетельствовать о том, что ягоду обрабатывали химикатами, а полное отсутствие запаха говорит, что ее созревание ускорили при помощи удобрений»,
— подчеркнула эксперт.
Во-вторых, нужно помнить, что критерий хорошей клубники — умеренная плотность плода.
«Не покупайте слишком мягкую или твердую ягоду»,
— посоветовала она.
В-третьих, конечно же, важно изучить внешний вид клубники. Лучше выбирать ягоду с чашелистиком — зелеными листьями, которые обрамляют клубнику, отметила Кокорева, так как их наличие подтверждает, что сбор проходил правильно.
Кроме того, стоит отказываться от ягоды в собственном соку, обратила внимание Кокорева. Если клубника лежит в контейнере, где скопилось много сока – она быстро портится на солнце в теплую погоду.
«Зеленые пятна или белый кончик ягоды говорят о том, что ягода еще не созрела, а слишком темный красный цвет, наоборот, указывает на то, что клубника перезрела»,
— рассказала ветсанэксперт, рекомендовав покупать клубнику только яркого красно-розового цвета.
Чтобы не подвергать свое здоровье лишнему риску, специалист рекомендовала покупать клубнику на московских рынках, ярмарках выходного дня и на фирменных точках с клубникой и земляникой, которые работают по всему городу. Дело в том, что эта продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу для того, чтобы на прилавках оказывалась только безопасная ягода.