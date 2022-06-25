Cамые вредные для фигуры летние напитки

Диетолог назвала 5 самых вредных для фигуры летних напитковЛетний зной нередко заставляет людей пренебрегать обычными правилами самосохранения.

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Давно и научно доказано, что самый полезный напиток для утоления жажды – обыкновенная вода.Но в летнюю жару так и хочется позволить себе что-нибудь этакое. В связи с этим врач-диетолог Оксана Михалева предостерегла от увлечения летом некоторыми напитками.

В этот не самый почетный список попали прохладительные напитки, сладкая газировка, квас, пакетированные соки и молочные коктейли. По словам специалиста, в каждом из этих напитков содержится огромное количество сахара, а их калорийность может равняться хорошему обеду.