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39 минут назад

Диетолог назвала продукт, который поможет при похудении

Вечерняя Москва

Овсянка хорошо поможет человеку при похудении. В ней содержится много клетчатки и других питательных средств, которые необходимы при снижении веса. Об этом рассказала диетолог Триста Брест.

Диетолог назвала продукт, который поможет при похудении
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Овес — это отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ. Овсянка является лучшим углеводом, который помогает бороться с жиром на животе,

— сказала она.

Специалист отметила, что овсянка поможет понизить уровень холестерина в крови и поспособствует сохранению чувства сытости. Диетолог рекомендует варить продукт самостоятельно. Не стоит использовать пакетированный вариант упаковки. В качества добавки можно использовать корицу, ягоды, орехи и бананы, передает «Пятый канал».

До этого врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, можно ли похудеть без спорта. По словам специалиста, для снижения веса достаточно недобора калорий. Физические нагрузки необязательны.

Кроме того, диетолог Пономарева раскрыла лучшее время для завтрака с целью избавления от жира на животе. По ее словам, время завтрака способно повлиять на процесс откладывания жира. Так, для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения.

Еда,
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