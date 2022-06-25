Диетолог назвала продукт, который поможет при похудении

Овсянка хорошо поможет человеку при похудении. В ней содержится много клетчатки и других питательных средств, которые необходимы при снижении веса. Об этом рассказала диетолог Триста Брест.

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— Овес — это отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ. Овсянка является лучшим углеводом, который помогает бороться с жиром на животе,

— сказала она.

Специалист отметила, что овсянка поможет понизить уровень холестерина в крови и поспособствует сохранению чувства сытости. Диетолог рекомендует варить продукт самостоятельно. Не стоит использовать пакетированный вариант упаковки. В качества добавки можно использовать корицу, ягоды, орехи и бананы, передает «Пятый канал».

До этого врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, можно ли похудеть без спорта. По словам специалиста, для снижения веса достаточно недобора калорий. Физические нагрузки необязательны.