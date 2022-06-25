Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
34 минуты назад

Нутрициолог перечислила подходящие для жары напитки и блюда

Мослентаиещё 1

Подходящие для употребления в жару блюда и напитки перечислила «Мосленте» нутрициолог и специалист по немедикаментозному восстановлению Иоланта Лангауэр. Особенно важным эксперт назвала соблюдение водного баланса.

Нутрициолог перечислила подходящие для жары напитки и блюда
Фото: МослентаМослента

«В жару мы теряем много жидкости, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на питьевой режим. Желательно, чтобы в организм попадала обычная вода, потому что именно она дает нам силы и гарантирует правильный баланс. Именно она необходима для всех биохимических реакций в организме»,

— рассказала специалист по питанию.

Она предупредила, что другие напитки, особенно прохладительные, содержат большое количество сахара и фруктозы, в том числе в виде сиропов.

Лангауэр посоветовала пить воду комнатной температуры.

«Когда мы пьем холодную воду, наш организм тратит много сил на то, чтобы довести ее до оптимальной температуры для протекания всех процессов»,

— пояснила нутрициолог.

Что касается еды, лучшим выбором будут водянистые и сезонные овощи, а также холодные супы.

«Но, конечно, не стоит также забывать и про обычную, привычную нам пищу, которая богата микроэлементами и является нутриативно плотной. Такой еды мы много не съедаем, но она дает нам насыщение. В данном случае речь идет о рыбе, мясе, птице, яйцах и так далее»,

— пояснила Лангауэр.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители