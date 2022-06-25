Нутрициолог перечислила подходящие для жары напитки и блюда

«Но, конечно, не стоит также забывать и про обычную, привычную нам пищу, которая богата микроэлементами и является нутриативно плотной. Такой еды мы много не съедаем, но она дает нам насыщение. В данном случае речь идет о рыбе, мясе, птице, яйцах и так далее»,