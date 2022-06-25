Нутрициолог перечислила подходящие для жары напитки и блюда

Подходящие для употребления в жару блюда и напитки перечислила «Мосленте» нутрициолог и специалист по немедикаментозному восстановлению Иоланта Лангауэр. Особенно важным эксперт назвала соблюдение водного баланса.
«В жару мы теряем много жидкости, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на питьевой режим. Желательно, чтобы в организм попадала обычная вода, потому что именно она дает нам силы и гарантирует правильный баланс. Именно она необходима для всех биохимических реакций в организме»,
— рассказала специалист по питанию.
Она предупредила, что другие напитки, особенно прохладительные, содержат большое количество сахара и фруктозы, в том числе в виде сиропов.
Лангауэр посоветовала пить воду комнатной температуры.
«Когда мы пьем холодную воду, наш организм тратит много сил на то, чтобы довести ее до оптимальной температуры для протекания всех процессов»,
— пояснила нутрициолог.
Что касается еды, лучшим выбором будут водянистые и сезонные овощи, а также холодные супы.
«Но, конечно, не стоит также забывать и про обычную, привычную нам пищу, которая богата микроэлементами и является нутриативно плотной. Такой еды мы много не съедаем, но она дает нам насыщение. В данном случае речь идет о рыбе, мясе, птице, яйцах и так далее»,
— пояснила Лангауэр.