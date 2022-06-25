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1 час назад

В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа

Sfera.fm

Производитель соусов и приправ French's выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа.

В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа
Фото: Sfera.fmSfera.fm

Десерт был создан в сотрудничестве с канадским брендом мороженого Happy Pops. Для его производства используются натуральные томаты, выращенные в Канаде, и органический тростниковый сахар в качестве подсластителя. В результате получился «пикантный томатный вкус с оттенками соленой сладости», как описывают его производитель.

Мороженое со вкусом кетчупа раздавали бесплатно в течение одного дня в Ванкувере, Торонто, Лимингтоне и Онтарио.CNN напоминает, что ранее French's выпускал мороженое со вкусом горчицы и горчичное пиво.

Напомним, что прошлым летом американский производитель мороженого Emack & Bolio анонсировал планы начать выпуск мороженого с каннабисом.

Еда,
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