В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа

Производитель соусов и приправ French's выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа.
Десерт был создан в сотрудничестве с канадским брендом мороженого Happy Pops. Для его производства используются натуральные томаты, выращенные в Канаде, и органический тростниковый сахар в качестве подсластителя. В результате получился «пикантный томатный вкус с оттенками соленой сладости», как описывают его производитель.
Мороженое со вкусом кетчупа раздавали бесплатно в течение одного дня в Ванкувере, Торонто, Лимингтоне и Онтарио.CNN напоминает, что ранее French's выпускал мороженое со вкусом горчицы и горчичное пиво.
Напомним, что прошлым летом американский производитель мороженого Emack & Bolio анонсировал планы начать выпуск мороженого с каннабисом.