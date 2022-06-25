В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа

Десерт был создан в сотрудничестве с канадским брендом мороженого Happy Pops. Для его производства используются натуральные томаты, выращенные в Канаде, и органический тростниковый сахар в качестве подсластителя. В результате получился «пикантный томатный вкус с оттенками соленой сладости», как описывают его производитель.