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26 минут назад

Как картофель фри вредит печени

Ferra.ru

Учёные нашли ещё один повод дважды подумать, прежде чем заказывать дополнительную порцию картофеля фри. Дело в том, что это может повысить риск развития рака печени.

Как картофель фри вредит печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные отметили, что в последнее время стало больше случаев неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), типа жировой болезни печени, которая также может привести к раку. Поэтому исследователи начали внимательнее изучать болезнь.

Опасны не только раковые клетки, но и соседние, включая фибробласты. Они проявляют секреторный фенотип, связанный со старением (SASP), и выделяют набор белков, которые способствуют развитию рака. Механизм, с помощью которого высвобождаются белки, оставался неясным. Чтобы его изучить, учёные кормили мышей, склонных к раку, пищей с высоким содержанием жиров. Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров способствует процессу выделения указанных выше белков.

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