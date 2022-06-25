Как картофель фри вредит печени

Учёные нашли ещё один повод дважды подумать, прежде чем заказывать дополнительную порцию картофеля фри. Дело в том, что это может повысить риск развития рака печени.

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Учёные отметили, что в последнее время стало больше случаев неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), типа жировой болезни печени, которая также может привести к раку. Поэтому исследователи начали внимательнее изучать болезнь.