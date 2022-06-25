На что обращать внимание при заказе суши

Какие рекомендации важно соблюдать, заказывая доставку суши, и чем это блюдо может быть опасно летом, в интервью радио Спутник рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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Дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, гепатит А – любым из перечисленных заболеваний можно заразиться, если съесть некачественное суши, предупредила в интервью радио Спутник начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. По ее словам, это японское блюдо – эпидемиологически опасная продукция, поскольку не подвергается термической обработке. Заказывая доставку суши, прежде всего необходимо убедиться, что его готовили на реально существующем предприятии, посоветовала эксперт.

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Суши – блюдо, не традиционное для российской кухни. Это эпидемиологически опасный продукт, потому что после смешивания и формирования не подвергается дальнейшей термической обработке. Прежде чем заказывать доставку, надо убедиться в том, что суши готовили в реально существующей компании, которая производит это блюдо. Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда. Если что-то насторожит, не стоит там есть и тем более заказывать оттуда доставку по телефону или в интернете, – отметила Надежда Раева.

Если на производстве нарушаются санитарно-гигиенические правила, готовый продукт может быть опасным для здоровья, продолжила она.

Это чревато дальнейшими последствиями. Среди них пищевые отравления, кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез. Не так давно к нам обратились 20 человек за медицинской помощью по поводу гепатита А после употребления суши. В результате расследования выяснилось, что продукт готовили в обычной двухкомнатной квартире и доставляли на такси. А еще можно заразиться иерсиниозом, если на предприятии не уделяется внимание борьбе с грызунами. Если используется некачественная рыба, то в блюде могут оказаться гельминты. Также, если вы не знаете предприятие, нельзя быть уверенным, что суши производят из непросроченного сырья,

– считает Надежда Раева.

Еще один важный фактор, на который стоит обращать внимание при заказе суши, особенно в жаркий сезон, – это условия транспортировки и время доставки, добавила она.

Суши – это продукт скоропортящийся. Срок доставки не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс шести градусов. Жара на улице – стопроцентная гарантия, что суши испортится быстрее. Через 15 минут в продукте начинается такой бурный рост микрофлоры, что, если задержаться с доставкой, потратив на это час или полтора, то мы можем получить уже серьезное пищевое отравление. Кстати, крупные, дисциплинированные компании проводят исследования своей продукции и фиксируют, сколько времени она может находиться в сумке-холодильнике,

– уточнила Надежда Раева.