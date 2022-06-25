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21 минуту назад

Сколько нужно есть в сутки свежих фруктов и ягод

runews24.ru

Иммунолог-аллерголог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан», член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Дарья Жукова рассказала, сколько нужно в сутки есть свежих фруктов и ягод и какие аллергии могут при этом возникнуть.

Сколько нужно есть в сутки свежих фруктов и ягод
Фото: runews24.rurunews24.ru

Суточная доза свежих фруктов и ягод для взрослого здорового человека составляет в среднем 400 граммов, или 10-16 крупных ягод клубники. Детям от года до трех лет стоит есть около восьми ягод клубники.

Иногда у человека проявляется аллергия на ягоды – часто красные (малина, клубника, земляника), редко черные (голубика, черника, черная смородина).

Красные ягоды вызывают реакцию из-за того, что в них содержится большое количество гистамина. Аллергия на них проявляется в виде зуда на коже, покраснения и сыпи, отека и зуда во рту, а также тошноты, диареи и болей в животе. Такие аллергические реакции могут возникнуть в течение часа после употребления ягод и проходят сами в течение нескольких часов после их исключения.

Иногда аллергия протекает более тяжело и проявляется сразу. Человек может потерять сознание, у него могут случиться коллапс и бронхоспазм - эти состояния опасны для жизни. В отличие от предыдущего варианта аллергии в этом случае не важно, как много человек съел аллергена. Употреблять их даже в небольшом количестве нельзя.

Но можно употреблять их после термической обработки в виде компота или варенья. Тем не менее человеку, столкнувшемуся с сильной аллергической реакцией, нужно посетить врача, чтобы выяснить перекрестные пищевые аллергены и научиться мерам первой медицинской помощи.

Еда,Дарья Жукова,
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