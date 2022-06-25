Что будет с организмом, если пить кофе каждый день

Издание Eat this, not that расспросило диетологов о побочных эффектах ежедневного употребления кофе — как положительных, так и отрицательных.

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Это увеличивает потребление полифенолов

Диетологи сообщили, что кофе содержит больше антиоксидантов, чем чёрный и зелёный чай.

Кофе полезен для кишечника

Исследования показали, что кофе может снизить риск развития панкреатита, желчнокаменной болезни и заболеваний желчного пузыря. Кроме того, кофеин стимулирует сокращения мышц в кишечнике, поэтому заставляет вас хотеть в туалет.

Кофе повышает бдительность и концентрацию. В нём самом нет сахара и жиров. Снижает риск некоторых хронических заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и потенциально снизить риск болезни Альцгеймера.

Может вызвать привыкание. Снижает риск заболеваний печени. Чрезмерное потребление может помешать хорошему сну. Может повысить тревожность. Поднимает настроение. Может усугубить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.