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1 час назад

Что будет с организмом, если пить кофе каждый день

Ferra.ru

Издание Eat this, not that расспросило диетологов о побочных эффектах ежедневного употребления кофе — как положительных, так и отрицательных.

Что будет с организмом, если пить кофе каждый день
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это увеличивает потребление полифенолов

Диетологи сообщили, что кофе содержит больше антиоксидантов, чем чёрный и зелёный чай.

Кофе полезен для кишечника

Исследования показали, что кофе может снизить риск развития панкреатита, желчнокаменной болезни и заболеваний желчного пузыря. Кроме того, кофеин стимулирует сокращения мышц в кишечнике, поэтому заставляет вас хотеть в туалет.

Кофе повышает бдительность и концентрацию. В нём самом нет сахара и жиров. Снижает риск некоторых хронических заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и потенциально снизить риск болезни Альцгеймера.

Может вызвать привыкание. Снижает риск заболеваний печени. Чрезмерное потребление может помешать хорошему сну. Может повысить тревожность. Поднимает настроение. Может усугубить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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