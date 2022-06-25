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3 часа назад

Блюда с мятой помогают вывести токсины из организма

Крестьянская жизнь

Блюда с мятой помогают вывести токсины из организма

Блюда с мятой помогают вывести токсины из организма
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.

Сегодня в 18:20

Эта ароматная трава содержит незаменимые для здоровья человека антиоксиданты.

Свежая мята очень полезна, она способна очищать организм от токсинов, также она помогает избавиться от болезнетворных бактерий во рту и неприятного запаха. Об этом пишет издание Haber7.

Не менее полезна мята и в высушенном виде. Ее добавляют в чай, другие напитки и некоторые блюда в качестве приправы. Эта трава содержит много активных веществ и антиоксидантов, благодаря которым выводит из организма токсины и повышает его устойчивость к различным вирусам и бактериям.

Особенно популярна мята у сторонников средиземноморской диеты, а также у россиян.

Мяту часто применяют для лечения простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей, она способна облегчить симптомы бронхита и астмы.

Еда,
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