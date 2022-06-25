Диетологи назвали пять самых полезных видов листовой зелени

Специалисты уверены, что эти продукты должны входить в рацион каждого человека.
Всем известно, что здоровье человека зависит от его питания. Диетологи проекта The Nutrition Twins перечислили пять продуктов, от которых нельзя отказываться.
Зелень одуванчика позволяет повысить эффективность работы пищеварительной системы и печени. В этом виде зелени много антиоксидантов, которые защитят от развития хронических болезней и укрепят иммунитет.
Салат пак-чой относится к крестоцветным овощам и значительно снижает риск развития злокачественных клеток. В этом особом виде капусты содержится флавоноид, способный снизить воспалительные процессы.
Ростки брокколи также очень полезны для человеческого организма. В продукте много витаминов и очень много глюкорафанина, который при разрезании и пережевывании превращается в сульфорафан. По данным ученых, соединение обладает огромным противораковым потенциалом.
Кресс-салат содержит больше всего питательных веществ при минимуме калорий. Особенно полезен такой вид зелени тем людям, которые собираются похудеть. Кроме того, в листьях есть витамин К, необходимый для здоровья костей.
Не стоит забывать о шпинате, который защитит человека от рака желудка и пищевода. Кроме того, продукт положительно влияет на когнитивные способности и нормализует артериальное давление.