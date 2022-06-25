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2 часа назад

Диетологи назвали пять самых полезных видов листовой зелени

Волгоградская правда

Специалисты уверены, что эти продукты должны входить в рацион каждого человека.

Диетологи назвали пять самых полезных видов листовой зелени
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.

Всем известно, что здоровье человека зависит от его питания. Диетологи проекта The Nutrition Twins перечислили пять продуктов, от которых нельзя отказываться.

Зелень одуванчика позволяет повысить эффективность работы пищеварительной системы и печени. В этом виде зелени много антиоксидантов, которые защитят от развития хронических болезней и укрепят иммунитет.

Салат пак-чой относится к крестоцветным овощам и значительно снижает риск развития злокачественных клеток. В этом особом виде капусты содержится флавоноид, способный снизить воспалительные процессы.

Ростки брокколи также очень полезны для человеческого организма. В продукте много витаминов и очень много глюкорафанина, который при разрезании и пережевывании превращается в сульфорафан. По данным ученых, соединение обладает огромным противораковым потенциалом.

Кресс-салат содержит больше всего питательных веществ при минимуме калорий. Особенно полезен такой вид зелени тем людям, которые собираются похудеть. Кроме того, в листьях есть витамин К, необходимый для здоровья костей.

Не стоит забывать о шпинате, который защитит человека от рака желудка и пищевода. Кроме того, продукт положительно влияет на когнитивные способности и нормализует артериальное давление.

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