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2 часа назад

Врач назвала признаки чрезмерного потребления соли

Москва24иещё 6

При чрезмерном потреблении соли человек может испытывать жажду, усталость, снижение работоспособности и набирать вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач назвала признаки чрезмерного потребления соли
Фото: Москва24Москва24

Когда человек ест много соленой пищи, его кровь сгущается и хуже течет, предупреждает специалист. Она плохо питает головной мозг, сердце, из-за чего возникает усталость и слабость.

"Это может проявляться потерей работоспособности, раздражительностью, невозможностью сконцентрироваться, нормально сосредоточиться. Человек может списать это все на стресс, на усталость, на все что угодно, но, по сути, это из-за соли", - Елена Соломатина, врач-диетолог.

Кроме того, из-за задержки жидкости повышается артериальное давление. Чтобы сделать кровь менее густой, организм подает человеку сигнал и ему хочется выпить воды, объясняет эксперт. Таким образом избыток соли приводит к набору веса за счет отеков, которые появляются при задержке жидкости, уточнила диетолог.

"По утрам могут быть мешки под глазами. Допустим, невозможно влезть в обувь, она будет казаться маленькой, что нога вроде как выросла. Или кольцо невозможно надеть, либо на коже остается полоска от носков", – описывает эксперт.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день лучше съедать не более пяти граммов соли. Что касается гипертоников, то их дневная норма еще меньше – три грамма. При этом диетолог напомнила, что стоит учитывать не только соль в чистом виде, но и продукты с ее скрытым содержанием: колбасы, соусы и даже хлеб.

Еда,Елена Соломатина,ВОЗ,
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