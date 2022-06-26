Раскрыта неожиданная польза персиков для почек

Употребление персиков полезно для почек. Эти фрукты провоцируют выведение камней и песка, сообщил диетолог Салих Гюрель.

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По словам специалиста, необходимо употреблять персики неменее чем через два часа после еды. Они способны уравновешивать желудочную кислоту и устранять проблемы с пищеварением. Кроме того, эти фрукты обладают способностью блокировать неприятный запах изо рта.