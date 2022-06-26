Раскрыта неожиданная польза персиков для почек

Употребление персиков полезно для почек. Эти фрукты провоцируют выведение камней и песка, сообщил диетолог Салих Гюрель.
По словам специалиста, необходимо употреблять персики неменее чем через два часа после еды. Они способны уравновешивать желудочную кислоту и устранять проблемы с пищеварением. Кроме того, эти фрукты обладают способностью блокировать неприятный запах изо рта.
Персики обеспечивают обновление кожи, защищая ее от вредноговоздействия ультрафиолетовых лучей. Они также регулируют функцию желчного пузыря и обеспечивают выведение песка и камней из почек. Однако переедание персиков может вызвать брожение в желудке, что приводит к расстройствам ЖКТ, передает издание Türkiye.