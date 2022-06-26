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3 часа назад

Раскрыта неожиданная польза персиков для почек

Слово и Дело

Употребление персиков полезно для почек. Эти фрукты провоцируют выведение камней и песка, сообщил диетолог Салих Гюрель.

Раскрыта неожиданная польза персиков для почек
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, необходимо употреблять персики неменее чем через два часа после еды. Они способны уравновешивать желудочную кислоту и устранять проблемы с пищеварением. Кроме того, эти фрукты обладают способностью блокировать неприятный запах изо рта.

Персики обеспечивают обновление кожи, защищая ее от вредноговоздействия ультрафиолетовых лучей. Они также регулируют функцию желчного пузыря и обеспечивают выведение песка и камней из почек. Однако переедание персиков может вызвать брожение в желудке, что приводит к расстройствам ЖКТ, передает издание Türkiye.

Еда,
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