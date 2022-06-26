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1 час назад

Ученые рассказали о невероятной пользе употребления ирги

Крестьянская жизнь

Ирга, или коринка, знакома почти всем жителям региона, ведь она растет повсеместно.

Ученые рассказали о пользе употребления ирги
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Но мало кто знает о ее чудодейственных свойствах. Ученые причисляют эту ягоду к природным поливитаминным средствам, поскольку высокое содержание в ней витаминов и минералов позволяет существенно повысить иммунитет и стать источником здоровья.

В 100 граммах ирги содержится: 12-40 мг витамина С, 0,2-1 мг провитамина А, до 12,5 мг витамина В2, 1,5-3 % пектиновых веществ. Также в этой ягоде в изобилии Р-активных соединений: от 500 до 1600 мг антоцианов, 150-220 мг катехинов, 50-155 мг флавонола, 40-150 мг оксикоричной кислоты и ее производных, дубильные вещества и довольно много микроэлементов. Плоды ирги можно употреблять как свежими, так и в переработанном виде: их замораживают, сушат (в таком виде их называют "северным изюмом"), варят.

Перетертая с сахаром ирга - отличная начинка для кондитерских изделий, а из сока делают бактерицидные и противовоспалительные примочки для ран. Ирга помогает улучшить пищеварение и укрепить кишечник. Свежие ягоды незаменимы для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, атеросклероза, заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Плоды этой ягоды применяют при воспалительных желудочно-кишечных заболеваниях в качестве вяжущих отваров. Высокое содержание витамина Р делает иргу полезной для пожилых людей &ndash; она укрепляет стенки сосудов и повышает их эластичность. Это отличная профилактика инфарктов миокарда и варикозного расширения вен. Употребление ирги нормализует сон и укрепляет организм, а настойка из ее цветков улучшает работу сердца и понижает кровяное давление.

Еда,
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