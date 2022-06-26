Эксперты перечислили продукты, вызывающие быстрый набор веса

От регулярного употребления некоторых привычных продуктов стоит отказаться, так как они провоцируют появление лишнего веса. Вкусная и разнообразная пища в рационе всегда благоприятно влияет на здоровье и самочувствие человека. Однако чрезмерное употребление некоторых продуктов неизбежно ведет к появлению жировых отложений, поэтому от них желательно отказаться, рекомендуют эксперты портала Kadinvekadin. Чтобы уберечь себя от ожирения или устранить уже имеющиеся лишние килограммы, специалисты советуют отказаться от жареных продуктов. Пища, приготовленная при термической обработке с добавлением масла, становится очень жирной и вредной для фигуры. Негативное влияние на фигуру оказывают и напитки. Порошкообразные напитки, продающиеся практически в каждом магазине, пагубно влияют на здоровье в целом. Самым популярным таким напитком стал быстрорастворимый кофе. Как правило, в него добавляют большое количество сахара и разные химические добавки, поэтому от такого напитка желательно отказаться, советуют эксперты. Список вредных продуктов дополнили мучные изделия. Употребление белого хлеба, булочек, печенья, пирожных и других продуктов из пшеничной муки неизбежно приведет к лишнему весу. Поэтому любителям выпечки рекомендуется выбирать цельнозерновые изделия или уменьшать количество съеденной пищи. Анастасия Домникова. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Кирилл Брага / Сергей Григоренко.