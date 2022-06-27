Эндокринолог объяснила, как похудеть летом на фруктах

— Следует учитывать, когда вы едите фрукты и как. Если это происходит в утренние часы и на голодный желудок, то такая диета спровоцирует чувство голода и только повысит сахар. Фрукты нужно есть вместе с овощами и белком в каждый прием пищи, но оставлять только их в рационе будет неправильно с точки зрения диетологии — вы не похудеете, — объяснила специалист.