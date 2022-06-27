Эндокринолог объяснила, как похудеть летом на фруктах

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, можно ли похудеть на фруктовой диете.
Она напомнила, что фрукты состоят из фруктозы, которая медленнее поднимает уровень сахара в крови, чем обычный белый сахар. Однако ее много даже в кислых фруктах, что может способствовать набору веса.
— Но есть и полезные свойства. Во фруктах содержатся витамины и микроэлементы, необходимые нашему организму. Самые полезные — свежесорванные плоды и ягоды, а клетчатка помогает пищеварению, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.
При выборе фруктов предпочтение нужно отдать плодам с низким гликемическим индексом. Если в них много углеводов, то от них лучше отказаться. Высокий гликемический индекс в бананах, винограде и арбузе. Свое предпочтение лучше отдать яблокам, грушам, апельсинам и мандаринам.
— Следует учитывать, когда вы едите фрукты и как. Если это происходит в утренние часы и на голодный желудок, то такая диета спровоцирует чувство голода и только повысит сахар. Фрукты нужно есть вместе с овощами и белком в каждый прием пищи, но оставлять только их в рационе будет неправильно с точки зрения диетологии — вы не похудеете, — объяснила специалист.
Диетолог Василиса Понамарева назвала продукт, который уменьшает вздутие живота. Фрукт содержит бактерии, которые необходимы в борьбе с неправильной работой кишечника.