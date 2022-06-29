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2 часа назад

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Ferra.ruиещё 6

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке или оставлять на солнце из-за опасности для здоровья.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, в некоторых продуктах содержатся вещества, которые при нагреве превращаются в яд или канцерогены.

Так, нагревать нельзя редис, сельдерей, баклажаны, картофель, свёклу, морковь. Картофель и баклажаны нельзя разогревать из-за содержащегося в них соланина, который превращается в яд. А при нагреве редиса, свёклы, сельдерея, моркови нитраты, которые содержат эти продукты, становятся нитрозаминами — опасными для организма канцерогенами, которые могут вызвать отравление, повредить почки или нервную систему.

Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свёкле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода,

— предупредила Елена Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Елена Соломатина,
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