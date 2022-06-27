3 блюда из тушенки, которыми не стыдно угостить друзей

Макароны с тушенкой хоть раз в жизни ели, наверно, все. Но это блюдо – всего лишь одно из многих, которые можно приготовить из этого продукта. Несколько рецептов, которые помогут иначе взглянуть на тушенку, в подборке «Рамблера».
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Пашет из говяжьей тушенки
- Тушенка говяжья – 400 г
- Репчатый лук – 1 небольшая головка
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Зелень (по вкусу) – небольшой пучок
- Соль, перец – по вкусу
- На жире от тушенки обжарить очищенную и мелко нарезанную луковицу.
- Затем добавить к луку тушенку и оставить на среднем огне примерно на 20 минут. Крышкой сковороду не накрывать, чтобы выпарился сок.
- После этого добавить к тушенке с луком нарезанный кубиками чеснок.
- Посолить, поперчить (перед тем, как добавить приправы, следует попробовать тушенку: возможно она окажется достаточно соленой).
- Мелко нарезать зелень, добавить ее к тушенке, снять с огня.
- Пробить все блендером до состояния однородной массы.
- Подавать к столу можно как в горячем, так и в холодном виде с поджаренным хлебом и свежими огурцами.
Рагу из тушенки с картофелем и солеными огурцами
- Тушенка свиная – банка 450 г
- Картофель – 3 шт. крупные
- Огурцы соленые – 3 шт.
- Кабачок – 1 шт. небольшой
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика.
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Помыть и почистить картофель, кабачок, лук, морковь.
- Нарезать лук, картофель и кабачок крупными дольками, морковь натереть на крупной терке.
- Чеснок и зелень мелко нарезать.
- В сковороде нагреть жир от тушенки, добавить картофель, обжаривать в течение нескольких минут.
- Добавить к картофелю лук и морковь, обжаривать в течение нескольких минут.
- В сковороду с овощами отправить нарезанный кабачок и чеснок.
- Соленые огурцы мелко нарезать, переложить в сковороду с овощами.
- Добавить около 400 мл воды и тушить на среднем огне до полной готовности картофеля.
- Затем к овощам добавить тушенку, зелень. Посолить, поперчить, если требуется. Добавить мелко нарезанный помидор, веточку тимьяна и 2 лавровых листа. Перемешать. Тушить под крышкой в течение 5 минут.
- Снять с огня, дать постоять готовому блюду под крышкой 10 минут и подавать к столу.
Пирог из слоеного теста с тушенкой, картофелем и сыром
- Готовое слоеное тесто – 1 пачка (2 пласта)
- Тушенка (свиная или говяжья) – 1 банка (350-400 г)
- Картофель – 3-4 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Картофель отварить, растолочь в пюре.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Лук мелко нарезать.
- Обжарить лук на жире от тушенки на среднем огне в течение нескольких минут.
- Добавить к луку тушенку, разобрав ее на волокна или размяв вилкой. Готовить в течение 8-10 минут до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Посолить, поперчить, если требуется.
- Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать, снять с огня.
- Два пласта слоеного теста раскатать толщиной около 3-5 мм каждый. Один пласт уложить в форму для запекания.
- На тесто выложить приготовленную начинку из картофеля и тушенки, посыпать тертым сыром.
- Накрыть вторым раскатанным пластом слоеного теста, защепить по краям.
- Яйцо взбить венчиком, обмазать пирог.
- Наколоть тесто вилкой в нескольких местах и отправить в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 45-50 минут.
- Подавать к столу можно как в качестве основного блюда, так и в виде закуски.