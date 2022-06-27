3 блюда из тушенки, которыми не стыдно угостить друзей

Макароны с тушенкой хоть раз в жизни ели, наверно, все. Но это блюдо – всего лишь одно из многих, которые можно приготовить из этого продукта. Несколько рецептов, которые помогут иначе взглянуть на тушенку, в подборке «Рамблера».