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1 час назад

3 блюда из тушенки, которыми не стыдно угостить друзей

Мира Маркина

Макароны с тушенкой хоть раз в жизни ели, наверно, все. Но это блюдо – всего лишь одно из многих, которые можно приготовить из этого продукта. Несколько рецептов, которые помогут иначе взглянуть на тушенку, в подборке «Рамблера».

3 блюда из тушенки, которыми не стыдно угостить друзей
Фото: unsplashunsplash

Пашет из говяжьей тушенки

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Ингредиенты:

  • Тушенка говяжья – 400 г
  • Репчатый лук – 1 небольшая головка
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Зелень (по вкусу) – небольшой пучок
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. На жире от тушенки обжарить очищенную и мелко нарезанную луковицу.
  2. Затем добавить к луку тушенку и оставить на среднем огне примерно на 20 минут. Крышкой сковороду не накрывать, чтобы выпарился сок.
  3. После этого добавить к тушенке с луком нарезанный кубиками чеснок.
  4. Посолить, поперчить (перед тем, как добавить приправы, следует попробовать тушенку: возможно она окажется достаточно соленой).
  5. Мелко нарезать зелень, добавить ее к тушенке, снять с огня.
  6. Пробить все блендером до состояния однородной массы.
  7. Подавать к столу можно как в горячем, так и в холодном виде с поджаренным хлебом и свежими огурцами.

Рагу из тушенки с картофелем и солеными огурцами

Ингредиенты:

  • Тушенка свиная – банка 450 г
  • Картофель – 3 шт. крупные
  • Огурцы соленые – 3 шт.
  • Кабачок – 1 шт. небольшой
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Помыть и почистить картофель, кабачок, лук, морковь.
  2. Нарезать лук, картофель и кабачок крупными дольками, морковь натереть на крупной терке.
  3. Чеснок и зелень мелко нарезать.
  4. В сковороде нагреть жир от тушенки, добавить картофель, обжаривать в течение нескольких минут.
  5. Добавить к картофелю лук и морковь, обжаривать в течение нескольких минут.
  6. В сковороду с овощами отправить нарезанный кабачок и чеснок.
  7. Соленые огурцы мелко нарезать, переложить в сковороду с овощами.
  8. Добавить около 400 мл воды и тушить на среднем огне до полной готовности картофеля.
  9. Затем к овощам добавить тушенку, зелень. Посолить, поперчить, если требуется. Добавить мелко нарезанный помидор, веточку тимьяна и 2 лавровых листа. Перемешать. Тушить под крышкой в течение 5 минут.
  10. Снять с огня, дать постоять готовому блюду под крышкой 10 минут и подавать к столу.

Пирог из слоеного теста с тушенкой, картофелем и сыром

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное тесто – 1 пачка (2 пласта)
  • Тушенка (свиная или говяжья) – 1 банка (350-400 г)
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить, растолочь в пюре.
  2. Сыр натереть на крупной терке.
  3. Лук мелко нарезать.
  4. Обжарить лук на жире от тушенки на среднем огне в течение нескольких минут.
  5. Добавить к луку тушенку, разобрав ее на волокна или размяв вилкой. Готовить в течение 8-10 минут до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Посолить, поперчить, если требуется.
  6. Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать, снять с огня.
  7. Два пласта слоеного теста раскатать толщиной около 3-5 мм каждый. Один пласт уложить в форму для запекания.
  8. На тесто выложить приготовленную начинку из картофеля и тушенки, посыпать тертым сыром.
  9. Накрыть вторым раскатанным пластом слоеного теста, защепить по краям.
  10. Яйцо взбить венчиком, обмазать пирог.
  11. Наколоть тесто вилкой в нескольких местах и отправить в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 45-50 минут.
  12. Подавать к столу можно как в качестве основного блюда, так и в виде закуски.
Еда,
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