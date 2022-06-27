Какие продукты нельзя употреблять в жару

Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты не стоит употреблять в жаркую погоду.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Летом, по словам диетолога, следует исключить любые алкоголесодержащие напитки. При этом также необходимо убрать из рациона продукты, которые являются тяжелой пищей, — это фастфуд, а также любое сочетание мяса с хлебобулочными изделиями. Также стоит отказаться от острых соусов, жареной и жирной пищи.

— На сегодняшний день самыми полезными продуктами питания является сочетание овощей с легкими сортами мяса, причем нежирными, а также рыбой или любыми морепродуктами, — отметила специалист в комментарии Nation news.

По словам диетолога, в жару должно быть достаточное присутствие воды, а также ягод, овощей (особенно зеленых) и травы. Такие продукты помогают усилить перистальтику, абсорбируют любые жиры и снижают уровень холестерина.