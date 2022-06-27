Как сделать овощи полезнее

Некоторые овощи становятся полезнее, если их отварить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.

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По совам эксперта, распространено мнение, что после варки овощи теряют свои полезные свойства, однако это далеко не всегда так. Термическая обработка нередко повышает пищевую ценность продуктов. Например, морковь, помидоры и болгарский перец принесут больше пользы организму, если их отварить, уточнила врач.

Дело в том, что термическая обработка активизирует некоторые антиоксиданты, например ликопин. Он улучшает состояние тканей и крови. Также некоторые витамины, например витамин А, содержащийся в моркови, лучше усваиваются в вареном виде.

«Свекла в сыром виде содержит токсичные компоненты, хоть и в небольшой концентрации. Накопленный сульфорафан (вещество, обладающее бактерицидным действием) в составе капусты брокколи иногда может оказывать и токсическое воздействие на организм»,

— дополнила она.

Лучше отваривать и корнеплоды, содержащие грубые пищевые волокна. Так они будут лучше усваиваться.