Диетолог перечислила стоп-продукты для завтрака

Звездный диетолог и блогер Наталья Зубарева рассказала о том, какие продукты нужно исключить из утреннего рациона.

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Она отметила, что не у всех с утра есть аппетит, но это нездоровый сигнал, который может свидетельствовать о повышенном уровне кортизола или о переедании или неправильном питании в последний прием пищи.

«В списке стоп-продуктов для завтрака кофе, сосиски, бекон, колбасы. Ко мне ходит лечиться один директор колбасного завода, и я у него как-то раз спросила, какие колбасы можно есть. Он ответил: "Никакие". Нельзя пить соки — они повышают уровень сахара в крови. Все, что вы хотите съесть вредное, ешьте после завтрака»,

— сказала диетолог в интервью для YouTube-канала «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

Последний прием пищи диетолог рекомендует делать за 3–4 часа до сна, чтобы утром был аппетит, а занятия спортом она советует перенести на утреннее время, так как физическая активность после 19:00 способствует выработке кортизола. Для того чтобы успокоить нервную систему перед сном, доктор рекомендует использовать по инструкции ванны с магниевой солью.