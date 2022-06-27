Эксперт рассказал, чем не стоит заправлять окрошку

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, на что ориентироваться, выбирая заправку для окрошки.

Приводя слова эксперта, телеканал «Царьград» подчёркивает, что в первую очередь нужно понимать свои индивидуальные особенности организма и знать о противопоказаниях.

Например, окрошка на квасе не рекомендуется людям с рефлюксной болезнью и проблемами с бактериями в кишечнике. Также блюдо на квасе противопоказано при частых расстройствах желудка и кандидозе.

Если подобных проблем нет, то стоит выбирать любую заправку, исходя из личных вкусовых предпочтений. Поскольку польза есть как в кефире, так и в квасе.