Эксперт рассказал, чем не стоит заправлять окрошку

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, на что ориентироваться, выбирая заправку для окрошки.
Приводя слова эксперта, телеканал «Царьград» подчёркивает, что в первую очередь нужно понимать свои индивидуальные особенности организма и знать о противопоказаниях.
Например, окрошка на квасе не рекомендуется людям с рефлюксной болезнью и проблемами с бактериями в кишечнике. Также блюдо на квасе противопоказано при частых расстройствах желудка и кандидозе.
Если подобных проблем нет, то стоит выбирать любую заправку, исходя из личных вкусовых предпочтений. Поскольку польза есть как в кефире, так и в квасе.
Например, кефир богат кальцием и витаминами группы В, а дрожжи в квасе могут действовать как антибиотики и бороться с патогенной микрофлорой.