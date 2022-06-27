Названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Диетолог Елена Соломатина заявила, что вещества, которые содержатся в сельдерее, свекле, редисе, после разогрева в микроволновке могут повреждать нервную систему, почки, вызвать отравление. Об этом сообщает URA.RU.

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Специалист отметила, что соланин, который есть в картофеле и баклажанах, при разогреве становится более активным и превращается в яд для организма.

Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных – спровоцировать гибель плода.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Также ферментированные продукты могут терять полезные свойства, если их разогреть в микроволновке.

Медик добавила, что подобные продукты также не стоит оставлять на солнце.