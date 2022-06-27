Продукты, которые помогут справиться с жарой

Главный компонент, который поможет организму справиться с жарой, всем известен – это чистая питьевая вода. Однако существует перечень продуктов, способных улучшить самочувствие в жаркую погоду. О них рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов
Один из полезных продуктов в жаркую погоду — перец чили.
«Хотя в период жары главное желание организма – охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело»,
— рассказал Асанов в комментарии Общественной службе новостей.
Поэтому в знойные дни стоит включить в рацион острые блюда тайской или индийской кухни, если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Также в жару стоит добавить в рацион брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей, лесные ягоды.
Еще один полезный продукт — мята. Она подарит ощущение прохлады благодаря содержащемуся в ней ментолу.
В эти выходные, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается жара. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ирины Бойко, как защитить себя от проблем со здоровьем в такую погоду.