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1 час назад

Терапевт перечислил продукты, которые помогут справиться с жарой

Inc-Newsиещё 1

Главный компонент, который поможет организму справиться с жарой, всем известен – это чистая питьевая вода. Однако существует перечень продуктов, способных улучшить самочувствие в жаркую погоду. О них рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов

Продукты, которые помогут справиться с жарой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Один из полезных продуктов в жаркую погоду — перец чили.

«Хотя в период жары главное желание организма – охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело»,

— рассказал Асанов в комментарии Общественной службе новостей.

Поэтому в знойные дни стоит включить в рацион острые блюда тайской или индийской кухни, если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также в жару стоит добавить в рацион брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей, лесные ягоды.

Еще один полезный продукт — мята. Она подарит ощущение прохлады благодаря содержащемуся в ней ментолу.

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается жара. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ирины Бойко, как защитить себя от проблем со здоровьем в такую погоду.

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