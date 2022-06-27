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3 часа назад

В Японии продали черешню по $300 за ягоду

Секрет Фирмыиещё 2

В Японии вырастили и продали самую дорогую черешню. Цена за одну ягоду сорта Juno Heart достигла $300. Это новый рекорд первого аукциона ягод нынешнего сезона в японской префектуре Аомори, сообщило издание The Asahi Shimbun. Всего за коробку из 15 черешен удалось выручить 600 000 иен (около $4440, или 237 000 рублей). В 2021 году аналогичный лот ушёл за 450 000 иен ($3327). Аукцион прошёл на центральном оптовом рынке Хатинохе префектуры Аомори. На нём выставлялось 50 коробок самого крупного, дорогого и сладкого сорта черешни Juno Heart. Издание отметило, что сорт разработал Исследовательский центр префектуры Аомори специально, чтобы преподносить в качестве дорогого подарка. Чтобы соответствовать стандартам производства, ягода должна иметь содержание сахара 20 % и диаметр более 2,8 см. По данным The Asahi Shimbun, новый сорт отличается не только величиной ягод, но и ярко-красным цветом, блеском и балансом насыщенного вкуса. Максимальная цена за одну ягоду на первых торгах черешни сорта Aomori Heartbeat в Японии составила 40 000 иен, то есть около $296. Это на 25 % выше цен 2021 года. Всего было продано 11 коробок. Эксклюзивные ягоды купила компания Nagatsuka Seika из префектуры Тиба, которая занимается оптовой продажей фруктов и ягод. Купленные ягоды будут проданы в одном из магазинов компании. Ранее «Секрет» писал , что в Японии с молотка ушёл килограмм чайных листьев за 1,96 млн иен (около $15 500, или более 1,2 млн рублей). Это стало абсолютным рекордом за всё время аукционов, которые проходят ежегодно в апреле в городе Сидзуока. Фото: Pxhere , CC0

В Японии продали черешню по $300 за ягоду
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Еда,
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