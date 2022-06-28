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2 часа назад

Можно смело брать – там чистые сливки как в СССР: Росконтроль назвал лучшие марки эскимо

Primpressиещё 1

Специалисты Росконтроля назвали лучшие марки популярного вида мороженого, эскимо, которые представлены на российском рынке. Эксперты выставили такому продукту самые высокие оценки и заявили, что покупать это лакомство в жару можно без какой-либо опаски, сообщает PRIMPRESS.

Росконтроль назвал лучшие марки эскимо
Фото: PrimPressPrimPress

По словам специалистов, эскимо начали выпускать в Советском Союзе в далеком 1935 году. Тогда это мороженое изготавливали из чистых молочных сливок, а глазурь делали из натурального шоколада. Новый вид лакомства быстро стал набирать популярность.

Однако и сейчас в магазинах можно найти натуральное и безопасное мороженое, которое прошло строгий отбор от специалистов и получило высокие оценки. Так, первое место в списке занимает эскимо «Чистая линия». В Росконтроле отметили, что это мороженое отмечено их собственным знаком качества. Анализ показал, что данный продукт соответствует всем требованиям безопасности, а также ГОСТу.

Высокие балли от жюри получило и мороженое «Коровка из Кореновки», в котором нашли только молочный жир, и никакого пальмового масла. Рекомендовано к покупке и эскимо марки «Выбор Кремля», но эксперты отметили, что глазурь у этого мороженого была повреждена, а цена достаточно высока по сравнению с конкурентами.

Наконец, Росконтроль одобрил марки «Свитлогорье» и «ГОСТовский пломбир». Правда, у первого массовая доля жира оказалась чуть меньше, чем указано на упаковке, а у второго опять же была повреждена глазурь.

Еда,
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