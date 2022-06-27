Хрустящий и ароматный хлеб: готовим фокаччу дома

Повар Коте Оганезов рассказал, как приготовить овощную фокаччу быстро и просто.
Вам понадобится:
– мука – 500 г;
– сахар и сухие дрожжи – 1 ст. л.;
– соль – щепотка;
– семечки – 2 ст. л. (по желанию);
– оливковое или подсолнечное масло – 3–4 ст. л.;
– вода (комнатной температуры) – 350 мл;
– томаты черри – 100 г;
– розмарин (или другие травы) – 1 веточка.
Возьмите 500 граммов муки, столовую ложку сахара, щепотку соли, ложку сухих дрожжей и пару ложек любых семечек. Добавьте 350 мл воды и пару столовых ложек масла. Теперь замешиваем липкое тесто. Убираем тесто в миску, накрываем и даем ему отдохнуть пару часов, еще лучше – всю ночь.
Когда тесто подошло, смажьте форму маслом и переложите тесто. Распределите его по форме, накройте и дайте ему отдохнуть еще 20–30 минут. Нарезаем томаты и выкладываем их, как только тесто подойдет. Посыпаем тесто розмарином и отправляем фокаччу в духовку на 40–50 мин. при температуре 180 градусов.
Хрустящая и нереально ароматная фокачча готова! Приятного аппетита!