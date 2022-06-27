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1 час назад

Хрустящий и ароматный хлеб: готовим фокаччу дома

Крестьянская жизнь

Повар Коте Оганезов рассказал, как приготовить овощную фокаччу быстро и просто.

Хрустящий и ароматный хлеб: готовим фокаччу дома
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Вам понадобится:

– мука – 500 г;

– сахар и сухие дрожжи – 1 ст. л.;

– соль – щепотка;

– семечки – 2 ст. л. (по желанию);

– оливковое или подсолнечное масло – 3–4 ст. л.;

– вода (комнатной температуры) – 350 мл;

– томаты черри – 100 г;

– розмарин (или другие травы) – 1 веточка.

Возьмите 500 граммов муки, столовую ложку сахара, щепотку соли, ложку сухих дрожжей и пару ложек любых семечек. Добавьте 350 мл воды и пару столовых ложек масла. Теперь замешиваем липкое тесто. Убираем тесто в миску, накрываем и даем ему отдохнуть пару часов, еще лучше – всю ночь.

Когда тесто подошло, смажьте форму маслом и переложите тесто. Распределите его по форме, накройте и дайте ему отдохнуть еще 20–30 минут. Нарезаем томаты и выкладываем их, как только тесто подойдет. Посыпаем тесто розмарином и отправляем фокаччу в духовку на 40–50 мин. при температуре 180 градусов.

Хрустящая и нереально ароматная фокачча готова! Приятного аппетита!

Еда,
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