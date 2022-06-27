Хрустящий и ароматный хлеб: готовим фокаччу дома

Возьмите 500 граммов муки, столовую ложку сахара, щепотку соли, ложку сухих дрожжей и пару ложек любых семечек. Добавьте 350 мл воды и пару столовых ложек масла. Теперь замешиваем липкое тесто. Убираем тесто в миску, накрываем и даем ему отдохнуть пару часов, еще лучше – всю ночь.

Когда тесто подошло, смажьте форму маслом и переложите тесто. Распределите его по форме, накройте и дайте ему отдохнуть еще 20–30 минут. Нарезаем томаты и выкладываем их, как только тесто подойдет. Посыпаем тесто розмарином и отправляем фокаччу в духовку на 40–50 мин. при температуре 180 градусов.