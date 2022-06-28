Садовод рассказала, какую микрозелень можно есть

Микрозелень — это молодой побег съедобного растения, который отличается небольшими размерами и применяется для употребления в пищу, украшения и приготовления блюд для молекулярной кухни. По вкусовым качествам такая зелень ничем не отличается от обычной, но размеры листьев и побегов редко достигают десяти сантиметров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала агроном и садовод Татьяна Жашкова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По сути, микрозелень является уменьшенным вариантом обычных съедобных сортов петрушки, лука и салатов, отметила специалист:

"За счет своих небольших размеров срезать растения можно уже через полторы недели после посадки, травы быстро всходят. Нельзя допускать, чтобы побег достиг десяти сантиметров, чтобы растение дало повторный урожай".

Жашкова рассказала, что в пищу употребляют любую микрозелень, которую можно встретить и в традиционных видах.

"Это лук, петрушка, кинза, салат, бораго, укроп, базилик и другие пряные травы",

— пояснила собеседница «ВМ».

Купить семена для микрозелени можно как в агромагазинах, так и в онлайн-сервисах. Стоимость семян таких трав колеблется в пределах 30–100 рублей, отметила Жашкова.