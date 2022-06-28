На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой

При дегустации всего одной немытой ягоды человек может заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией и различными гельминтами. При этом риск существенно возрастает при употреблении продукции немытыми руками, сообщила заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ № 1 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист Ирина Иванова.

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"При посещении рынка или магазина стоит помнить, что существует риск отравления при употреблении даже одной немытой ягоды или фрукта. Невооруженным глазом невозможно определить, на какой именно ягоде находятся патогенные бактерии и вирусы, вызывающие отравление. Поэтому существует вероятность, что вы попробуете именно ту ягоду, на которой эти патогены расположились",

— подчеркнула Иванова.

Она также добавила, что у людей с немытыми руками риск отравиться гораздо выше. Так, эксперт рекомендовала перед употреблением любых овощей и фруктов мыть как продукты, так и руки. При этом вода тоже должна быть чистой.

По словам врача, к симптомам пищевого отравления можно отнести повышенную температуру (от 37 до 40 градусов), недомогание, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боли в области живота и его вздутие, расстройство стула. Особенно отравлению подвержены дети и пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, передает РИА Новости.