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2 часа назад

Врач предупредила, что на рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой

Вечерняя Москва

При дегустации всего одной немытой ягоды человек может заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией и различными гельминтами. При этом риск существенно возрастает при употреблении продукции немытыми руками, сообщила заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ № 1 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист Ирина Иванова.

На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"При посещении рынка или магазина стоит помнить, что существует риск отравления при употреблении даже одной немытой ягоды или фрукта. Невооруженным глазом невозможно определить, на какой именно ягоде находятся патогенные бактерии и вирусы, вызывающие отравление. Поэтому существует вероятность, что вы попробуете именно ту ягоду, на которой эти патогены расположились",

— подчеркнула Иванова.

Она также добавила, что у людей с немытыми руками риск отравиться гораздо выше. Так, эксперт рекомендовала перед употреблением любых овощей и фруктов мыть как продукты, так и руки. При этом вода тоже должна быть чистой.

По словам врача, к симптомам пищевого отравления можно отнести повышенную температуру (от 37 до 40 градусов), недомогание, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боли в области живота и его вздутие, расстройство стула. Особенно отравлению подвержены дети и пожилые и люди с ослабленным иммунитетом, передает РИА Новости.

До этого сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила, что сельдерей, свеклу и редис опасно разогревать в микроволновке.

Еда,Елена Соломатина,Ирина Иванова,
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