Врач рассказал о пользе щавеля

Щавель особенно полезен для людей с сердечной недостаточностью.

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Эндокринолог Алексей Жито в интервью «Газета.Ru» рассказал о пользе щавеля. В растении содержится большое количество калия и магния, способствующих нормализации работы сердца.

По словам врача, в щавеле также содержится большое количество клетчатки, которая способствует нормализации микрофлоры кишечника. Напомним, что клетчатка является источником питания для полезных бактерий в кишечнике.