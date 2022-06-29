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4 часа назад

Врач рассказал о пользе щавеля

runews24.ru

Щавель особенно полезен для людей с сердечной недостаточностью.

Врач рассказал о пользе щавеля
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эндокринолог Алексей Жито в интервью «Газета.Ru» рассказал о пользе щавеля. В растении содержится большое количество калия и магния, способствующих нормализации работы сердца.

По словам врача, в щавеле также содержится большое количество клетчатки, которая способствует нормализации микрофлоры кишечника. Напомним, что клетчатка является источником питания для полезных бактерий в кишечнике.

Алексей Жито отметил, что нормальная микрофлора кишечника укрепляет иммунитет и защищает организм от аллергии.

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