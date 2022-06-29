Какие продукты помогут утолить жажду

Врач-диетолог, завотделом лечебного питания НИКИ детства Минздрава Московской области Анна Басова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион в жару.

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— Главное правило в жару – избегать тяжелой, жирной пищи, которая требует от организма много энергии для переваривания. Выбирайте легкие блюда, в меню обязательно должны быть холодные супы. Окрошка, свекольник, уха, томатный суп гаспачо,

— отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лучший вариант для летнего перекуса — свежий огурец. По словам Басовой, он не только отлично утоляет жажду, но и охлаждает организм.

Также стоит включить в рацион кабачки. Благодаря наличию витаминов B и C, а также минеральных солей магния, кальция, калия в составе они отлично восполняют потерянные с потом микро­элементы.