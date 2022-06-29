Какие продукты можно есть даже с истекшим сроком годности

Даже самым бережливым хозяйкам нередко приходится выбрасывать продукты. Виной всему – истекший срок годности. Однако немногие знают, что есть уйма продуктов, которые можно есть без вреда для здоровья, даже если даты на упаковке говорят обратное. Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".

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Хлеб

По истечении срока годности хлеб можно убрать в сухое прохладное место, где он будет храниться еще 5-7 дней. А можно и вовсе переложить хлеб в морозилку – так его срок годности увеличится до полугода.

Молоко

Неоткрытый пакет молока можно употреблять еще в течение месяца после того, как истек срок годности. Если молоко уже открыто, оно может храниться еще 5-7 суток после указанной на упаковке даты. В случае с обезжиренным молоком срок увеличивается до 7-10 суток.

Йогурт

Если йогурт не был открыт, он может лежать в холодильнике еще три недели после истечения срока годности. Если йогурт открыт – срок годности продлевается на неделю (но лишь в том случае, если продукт не покрылся плесенью или не поменял цвет).

Макароны