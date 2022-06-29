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1 час назад

Какие продукты можно есть даже с истекшим сроком годности

Мира Маркина

Даже самым бережливым хозяйкам нередко приходится выбрасывать продукты. Виной всему – истекший срок годности. Однако немногие знают, что есть уйма продуктов, которые можно есть без вреда для здоровья, даже если даты на упаковке говорят обратное. Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".

Какие продукты можно есть даже с истекшим сроком годности
Фото: pxherepxhere

Хлеб

По истечении срока годности хлеб можно убрать в сухое прохладное место, где он будет храниться еще 5-7 дней. А можно и вовсе переложить хлеб в морозилку – так его срок годности увеличится до полугода.

Молоко

Неоткрытый пакет молока можно употреблять еще в течение месяца после того, как истек срок годности. Если молоко уже открыто, оно может храниться еще 5-7 суток после указанной на упаковке даты. В случае с обезжиренным молоком срок увеличивается до 7-10 суток.

Йогурт

Если йогурт не был открыт, он может лежать в холодильнике еще три недели после истечения срока годности. Если йогурт открыт – срок годности продлевается на неделю (но лишь в том случае, если продукт не покрылся плесенью или не поменял цвет).

Макароны

Многие люди уверены, что сухие макароны не имеют срока годности. Но это заблуждение. Однако если переложить продукт из упаковки в герметичный контейнер и поставить его в сухое проветриваемое место, макароны прослужат на год-два дольше, чем указано на упаковке.

Еда,
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