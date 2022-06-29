Повар посоветовал хранить огурцы так, чтобы они могли дышать

Огурцы могут храниться две недели, но их срок годности можно увеличить, если позволить им "дышать". Об этом сообщило издание Express со ссылкой на шеф-повара Castle Hot Springs в Аризоне Джона Аманна.
По словам шефа, хранить свежие огурцы следует в закрытой, но не герметичной таре - при этом между ними должно оставаться пространство, чтобы они пролежали дольше.
Емкость должна быть выстелена чистым бумажным полотенцем, чтобы впитывать лишнюю влагу.
"Имейте в виду, что этот овощ в холодильнике покрывается влагой, и она будет скапливаться. Но любой прямой контакт с водой сократит срок жизни огурца",
— объяснил шеф-повар.
Он также посоветовал не класть продукт в лоток внизу холодильника, поскольку в заваленном другими овощами пространстве ему будет тесно.