В соцсетях обсуждают, как хранить сельдерей

Срок хранения в холодильнике черешков сельдерея можно продлить, если завернуть каждый стебель в фольгу. Об этом рассказал ведущий YouTube-канала Kitchen Tips Online по имени Майк, сообщает Express.

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По словам домашнего эксперта, салатный овощ, попав в холодильник, сразу же начинает терять влагу. Но есть хитрый способ хранения, который позволит пучку сельдерея оставаться свежим и хрустящим до четырех недель.

"Фольга защищает сельдерей от газообразного этилена",

— объяснил ведущий канала.

Он также отметил, что никогда нельзя хранить в холодильнике вместе овощи и фрукты. Последние, когда созревают, выделяют газ этилен, а сельдерей его не переносит.

"Из личного опыта могу сказать вам, что лучший способ хранения сельдерея — плотно завернуть его в фольгу и хранить в самой холодной части холодильника, обычно в ящике для овощей",