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13 минут назад

Названы лучшие продукты для похудения после 40 лет

Lenta.ru

Диетолог Кэролайн Томасон перечислила лучшие продукты с белком, которые способствуют похудению после 40 лет. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Названы лучшие продукты для похудения после 40 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Томасон объяснила, что белок помогает насытиться и в течение продолжительного времени не чувствовать голод. Это позволяет не переедать и избегать ненужных перекусов. Она предложила добавить в рацион лосось, поскольку он богат белками и жирными кислотами омега-3.

Также диетолог посоветовала съедать не менее одного яйца в день. По ее словам, в этом продукте, помимо белка, содержится витамин D, холин и железо. Еще один продукт, на который она рекомендует обратить внимание, — это греческий йогурт, в который для вкуса можно добавлять ягоды, гранолу и корицу.

Людям старше 40 лет, а особенно женщинам, пережившим менопаузу, Томасон советует употреблять богатые фитоэстрогеном, белком и клетчаткой бобы эдамаме. Согласно ее объяснению, при климаксе фитоэстрогены действуют как легкая заместительная гормональная терапия.

Еда,
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