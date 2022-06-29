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19 минут назад

Врач назвала смертельно опасные компоненты чипсов

Letidor.ru

Популярный перекус, который особенно любят дети и подростки может нанести серьезный вред здоровью. Чипсы перенасыщают организм солью. В одной пачке чипсов соли в среднем 0,7г при дневной норме для человека в 5-6 грамм. Насыщение солью препятствует нормальному росту костей у человека, а также провоцирует проблемы с сердцем и вызывает отеки. Подробности читайте в нашей новости.

Врач назвала смертельно опасные компоненты чипсов
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, почему стоит навсегда отказаться от чипсов. По мнению специалиста, несколько десятков исследований продукта доказали его абсолютный вред. В чипсах содержатся канцерогенные вещества — фосфат натрия и акриламид, которые способны разрушить здоровье.

Научно доказано, что ряд компонентов в составе чипсов, попадая в организм способствуют развитию онкологии, если чипсами регулярно злоупотребляют дети, это грозит ухудшением памяти и внимания.

Еда,Дарья Садовская,
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