Запутанное дело: так ли страшен глютен, как его малюют?

Второе имя глютена – клейковина. Этот белок служит клеем для теста, придает ему эластичность и способность сохранять форму. Поэтому глютен определяет качество муки и изделий из нее. Выделенную из зерен пшеницы сухую клейковину добавляют в муку низкого качества, чтобы подогнать ее под стандарты. Глютен и его формы содержатся во многих злаках, а больше всего – в пшенице, ржи, ячмене. Найти его можно и в крупах из этих растений: булгуре, кускусе, манке, ячке и перловке.

Фото: Gaelle Marcel, Spring Fed Images, unsplash.com Gaelle Marcel, Spring Fed Images, unsplash.com

Клейковина, на самом деле, состоит из двух белков, соединенных химическими связями в примерно равном количестве: глиадина и глютенина. Благодаря первому тесто получается пластичным и эластичным, а благодаря второму – держит форму. При поднятии теста сеть из глютена растягивается, а в безглютеновой выпечке эту роль берут на себя гуаровая или ксантановая камеди и гидроколлоиды. Без них такие продукты не превратятся в хлеб и булочки, а останутся мокрой кашей.

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Кто-то за зиму ушил мои джинсы

Мучное – это практически символ лишнего веса, причем давно. Недаром древнеегипетский бог зерна и пива Непри изображался как полный мужчина. В этом стереотипе есть доля правды: выпечка и другие мучные продукты содержат довольно много калорий и относятся к вредным «быстрым» углеводам с повышенным гипогликемическим индексом. Добавляет питательности и начинка. 5–6 пирожков с вареньем – и минимальное количество калорий уже набрано. А ведь это могли быть несколько полноценных приемов пищи. Для людей, которые живут при дефиците калорий и занимаются тяжелым трудом, такая еда – настоящее спасение: не нужно сидеть и впихивать в себя тарелку гречки с мясом или четыре яблока. Тем более что в них нет питательной глюкозы, а в сладком пирожке – есть. Съел его – и довольный пошел работать дальше.

Набрать жира при этом можно, если вместо пахоты пойти полежать. Быстрые углеводы (в том числе мука высшего сорта) способны провоцировать рост человека в ширину. Из-за злого рока жирный и сладкий пирожок или пицца кажутся нам еще и очень вкусными (зачастую это связано с культурой питания, к которой мы привыкли в детстве), поэтому легко позволить себе лишнего. А вы попробуйте переесть яблоки или сельдерей!

Глютен.нет

Но есть люди, для которых глютен – настоящий яд. Речь идет о больных целиакией, аутоиммунным заболеванием тонкой кишки. В этом органе происходит всасывание всех видов питательных веществ из кишечника в кровь: жиров, участвующих в работе гормонов; белков – строительного материала для ферментов; углеводов – главного источника энергии. Это далеко не полный перечень их функций, поэтому не удивительно, что нарушение всасывания в тонком кишечнике приводит к катастрофическим последствиям. Больные целиакией страдают нарушениями стула, метеоризмом, тошнотой. И это только вершина айсберга. Инфекции кишечника, анемия, дерматиты, а со временем остеопороз и Т-клеточная лимфома – все это спутники непереносимости глютена.

Биопсия тонкого кишечника у больного с целиакией. Видны уплощенная форма ворсинок, лейкоцитарная инфильтрация и гиперплазия крипт. Фото: Samir, wikipedia.org

Считается, что целиакию впервые описали еще в античности. Тогда же эта болезнь получила и название. А вот причину обнаружил нидерландский педиатр Виллем Дике в 1950 году. Начал свои исследования он за 20 лет до этого и довольно быстро заподозрил, что целиакия как-то связана с диетой его пациентов. Они теряли вес несмотря на нормальное количество калорий и демонстрировали другие признаки недоедания. Установить истину удалось в 1944 году, когда вторгшиеся в Нидерланды нацисты отрезали поставки муки в город, где жил Виллем Дике. Многие умерли от голода, люди поедали даже луковицы тюльпанов и траву. И тут произошло удивительное: пациенты с целиакией стали чувствовать себя лучше. Когда же закончилась голодная зима, город снабдили хлебом – к больным детям вернулись все симптомы. Виллем Дике провел эксперимент на шести больных, перестав давать им хлеб. И снова им стало легче. Когда хлеб ввели в их рацион – страдания начались вновь. Триггером врач совершенно справедливо посчитал зерно, и уже в 1952 году другие ученые обнаружили прямую связь между клейковиной и целиакией, показав эффективность безглютеновой диеты.

Соблюдать ее сложно: приходится отказываться от многих продуктов, перечень которых невероятно длинный, а еще нужно внимательно читать упаковки в поисках фразы «может содержать следы глютена». Безглютеновые продукты часто дороже традиционных, и их сложнее найти, несмотря на то что в последние годы ситуация меняется к лучшему. Вдобавок больные вынуждены отказывать себе в том, что окружающие едят совершенно спокойно. Другого лечения нет, поэтому с ограничениями на всю жизнь нужно смириться. Удивительно при этом, что находятся те, кто идет на такие лишения добровольно.

Рождение демона

Начало XXI века сопровождалось распространением сомнительных идей – спасибо интернету. Не стали исключением и различные диеты, а пик славы многих (палео- и кетодиета, отказ от глютена или молока) пришелся на последние 5–7 лет и совпал с быстрым ростом числа пользователей соцсетей по всему миру. Многочисленные исследования показывают неэффективность таких диет для снижения рисков развития заболеваний у здоровых людей. Вдобавок отказ от богатых витаминами и белками цельнозерновых продуктов – источник вреда сам по себе. Но беда в том, что многие перестали считать себя здоровыми и нашли признаки непереносимости глютена.

Отчасти это связано с тем, что симптомы целиакии могут быть довольно разнообразны и нетипичны. Но так как целиакия у всех на слуху – ее вспоминают первой. При этом диагностика непереносимости глютена сложна, из-за чего ее часто путают с синдромом раздраженного кишечника. А если отказ от глютена случайно совпадет с периодом улучшения, то пациент может увериться в своем «диагнозе» еще больше. К тому же целиакия оказалась не такой уж редкой болезнью: глобально она встречается у одного из ста человек, а в некоторых регионах еще чаще. Лабораторная диагностика при этом не точна, а иногда для окончательного подтверждения симптоматики требуется и генетический анализ, так как наследственность – фактор риска. И, конечно, эндоскопия – инвазивная неприятная процедура, на которую не отправишь всех подряд.

Я сам обманываться рад

Помимо целиакии в XX веке обнаружили еще и аллергию на пшеничное зерно. Ни рака, ни остеопороза она не вызывает, а проявляется как обычная пищевая аллергия. Открыли и не связанную с целиакией непереносимость глютена. Некоторые симптомы у них пересекаются: тошнота, диарея или запор, вздутие. Но поражение стенок тонкого кишечника происходит лишь при целиакии.