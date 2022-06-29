Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Врач раскрыла три способа побороть тягу к сладкому

Мослента

Три способа побороть тягу к сладкому перечислила в своем Telegram-канале врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. Она отметила, что острое желание есть продукты с сахаром нехарактерно для здорового человека.

Врач раскрыла три способа побороть тягу к сладкому
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Основными причинами тяги к сладкому Зубарева назвала проблемы с сахаром и инсулином в крови, кандидоз и желание заесть негативные эмоции. «С причинами нужно разбираться вместе со специалистом — врачом, нутрициологом, психологом. Но все же один совет я дам прямо сейчас, и он абсолютно применим ко всем трем случаям. Хватит кормить свою тягу! Просто перестаньте есть сладкое», — призвала эксперт.

Кроме того, Зубарева порекомендовала заменять «пищевой мусор» на полезные сладости, а также исключить продукты с высоким инсулиновым индексом из утреннего рациона. «Высокий инсулин в крови повышает аппетит, и, да, мы с большей вероятностью не устоим перед советским пломбиром. Но есть маленький секрет — если на завтрак съесть побольше белков и жиров и при этом не злоупотреблять продуктами с высоким ИИ (молочка тоже тут), то инсулин весь день потом ведет себя гораздо пристойнее», — поделилась врач.

Ранее диетолог Антон Бердов назвал пять главных ошибок в питании летом.

Еда,Наталья Зубарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители