Врач раскрыла три способа побороть тягу к сладкому

Основными причинами тяги к сладкому Зубарева назвала проблемы с сахаром и инсулином в крови, кандидоз и желание заесть негативные эмоции. «С причинами нужно разбираться вместе со специалистом — врачом, нутрициологом, психологом. Но все же один совет я дам прямо сейчас, и он абсолютно применим ко всем трем случаям. Хватит кормить свою тягу! Просто перестаньте есть сладкое», — призвала эксперт.

Кроме того, Зубарева порекомендовала заменять «пищевой мусор» на полезные сладости, а также исключить продукты с высоким инсулиновым индексом из утреннего рациона. «Высокий инсулин в крови повышает аппетит, и, да, мы с большей вероятностью не устоим перед советским пломбиром. Но есть маленький секрет — если на завтрак съесть побольше белков и жиров и при этом не злоупотреблять продуктами с высоким ИИ (молочка тоже тут), то инсулин весь день потом ведет себя гораздо пристойнее», — поделилась врач.