Врач назвала самый вредный вид сыра

Диетолог Лорен Манакер рассказала, употребление какого сыра стоит ограничить, тем более если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Эксперт отметила, что сыр может быть частью здоровой диеты, если соблюдаются правильные размеры порций, однако стоит иметь в виду, что одни из самых сомнительных — сливочные сыры.
— Худший сыр для вашего сердца — сливочный,
— отметила она.
По словам специалиста, одна порция такого сыра (примерно чайная ложка) содержит 29 миллиграммов холестерина. Кроме того, в таком продукте практически нет питательных веществ, передает Царьград.