Врач назвала самый вредный вид сыра

Диетолог Лорен Манакер рассказала, употребление какого сыра стоит ограничить, тем более если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Эксперт отметила, что сыр может быть частью здоровой диеты, если соблюдаются правильные размеры порций, однако стоит иметь в виду, что одни из самых сомнительных — сливочные сыры.

— Худший сыр для вашего сердца — сливочный,

— отметила она.