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1 час назад

Врач назвала самый вредный вид сыра

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Диетолог Лорен Манакер рассказала, употребление какого сыра стоит ограничить, тем более если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Врач назвала самый вредный вид сыра
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что сыр может быть частью здоровой диеты, если соблюдаются правильные размеры порций, однако стоит иметь в виду, что одни из самых сомнительных — сливочные сыры.

— Худший сыр для вашего сердца — сливочный,

— отметила она.

По словам специалиста, одна порция такого сыра (примерно чайная ложка) содержит 29 миллиграммов холестерина. Кроме того, в таком продукте практически нет питательных веществ, передает Царьград.

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